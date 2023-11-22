«Что-то пошло не по плану»: главная причина одиночества

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Психолог Наумова рассказала, что люди становятся одинокими из-за детских травм

«Что-то пошло не по плану»: главная причина одиночества

Фото: www.globallookpress.com / Hauke Schröder

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Некоторые не могут найти себе круг общения во взрослом возрасте. Но почему так происходит?

Главные причины одиночества кроются в неверном мышлении и восприятии ситуации. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова изданию NEWS.ru.

Чаще всего такие трудности появляются из-за детских травм. А уже во взрослом возрасте человек испытывает проблемы с самооценкой.

«Есть детский триггер: где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, что отвернулись самые близкие люди. Дальше человек пребывает в детском триггере, где все эти процессы усиливаются. В какой-то момент человек просто не понимает, что с ним происходит», — рассказала врач.

Психолог рассказала, что затем такого человека преследуют мысли, которые его и «уничтожают». Травмированная личность не видит выхода из ситуации, который видят ментально здоровые люди.

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