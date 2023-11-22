Путин передал типографии норвежской Amedia в управление мэрии Москвы

Предприятия расположены в пяти регионах нашей страны.
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Пять типографий норвежского холдинга Amedia переданы из управления Росимущества в управление правительства Москвы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Мера коснулась акций и долей Amedia Eastern Europe AS в пяти типографиях «Прайм принт» — Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже.
Возможность установления временного управления активами лиц из недружественных стран была введена в конце апреля. Управление данными активами может прекращаться по решению главы государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин передал Росимуществу доли норвежского медиахолдинга.
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