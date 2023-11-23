«Невовремя»: Швеция не вступит в НАТО до конца ноября из-за Турции

|
Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Reuters: Турция не ратифицирует заявку Швеции о членстве в НАТО до конца ноября

«Невовремя»: Швеция не вступит в НАТО до конца ноября из-за Турции

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery/Tt

Читайте нас в: Дзен Новости

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД стран — участниц альянса.

Турция не будет ратифицировать заявку Швеции о членстве в Североатлантическом альянсе до 28–29 ноября, когда состоится встреча глав МИД стран — участниц блока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

«Турция сообщила НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя», — говорится в публикации.

На прошлой неделе комиссия турецкого парламента по иностранным делам отложила голосование по заявке Швеции на членство в НАТО для проведения дальнейших переговоров по этому вопросу. Ожидается, что обсуждение возобновится на встрече глав МИД в Брюсселе. Власти Турции не прокомментировали ситуацию.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что путь Швеции в НАТО будет открыт только после принятия его страны в Евросоюз. Она является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. В 2016 году переговоры по данному вопросу были заморожены. При этом Эрдоган уже внес в парламент протокол о вступлении Швеции в блок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО потребовал дать Швеции членство до конца ноября.

-8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.16
0.29 96.15
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Путину предложили наделить добровольцев СВО льготами наряду с контрактниками
12:22
В составе не указано: в пельменях с российских прилавков нашли патогенные бактерии
12:15
«Голландский Трамп» лидирует на выборах в парламент Нидерландов: каких сюрпризов ждать
11:55
Нашли лучшую жизнь: власти Украины запереживали из-за уехавших на Запад граждан
11:41
«Ползают на животе»: девушкам в ВСУ приходится вручную разминировать минные поля
11:35
Вместе под «Джамайку»: спектакль Сукачева «САШАШИШИН» покажут в «Современнике»

Сейчас читают

Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
Тело женщины рядом и записка: что известно о смерти актера Белецкого в Индии
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд