«Невовремя»: Швеция не вступит в НАТО до конца ноября из-за Турции

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД стран — участниц альянса.

Турция не будет ратифицировать заявку Швеции о членстве в Североатлантическом альянсе до 28–29 ноября, когда состоится встреча глав МИД стран — участниц блока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

«Турция сообщила НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя», — говорится в публикации.

На прошлой неделе комиссия турецкого парламента по иностранным делам отложила голосование по заявке Швеции на членство в НАТО для проведения дальнейших переговоров по этому вопросу. Ожидается, что обсуждение возобновится на встрече глав МИД в Брюсселе. Власти Турции не прокомментировали ситуацию.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что путь Швеции в НАТО будет открыт только после принятия его страны в Евросоюз. Она является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года. В 2016 году переговоры по данному вопросу были заморожены. При этом Эрдоган уже внес в парламент протокол о вступлении Швеции в блок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО потребовал дать Швеции членство до конца ноября.