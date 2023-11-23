Елена Воробей впервые за долгое время рассказала о жизни дочки с тяжелой судьбой

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 134 0

Елена Воробей купила квартиру для дочки с тяжелой судьбой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда делает все ради наследницы. Сейчас в их жизни наступил новый этап.

Заслуженная артистка России Елена Воробей приобрела квартиру, на которую «пахать и пахать», для возможного переезда туда ее дочери. Об этом звезда заявила 5-tv.ru на юбилее генерального директора Music Box Натальи Палиновой.

«У меня доченька растет, взрослеет — нам скоро 21. Меняется личная жизнь — надеюсь, что это просто вложение», — говорит знаменитость.

При этом Воробей ответила и на тиражируемые в СМИ слухи об ее отъезде из России. Юмористка нецензурно сказала, что такие издания просто врут.

В приобретенной звездой квартире сейчас идет ремонт. Интерьер, объясняет Воробей, будет в современном стиле с отсылками к хай-теку и ар-деко.

На такой объект, признается артистка, «пахать и пахать», но купила она его без ипотеки — не любит долги. Воробей не скрывает, что квартира, вероятно, достанется дочери — ей скоро исполнится 21 и у нее уже есть «женихи».

У дочки Воробей совсем не простая судьба. Молодая девушка тяжело болела, у нее подозревали задержку в развитии и даже ставили угрозу инвалидности, пишет «Экспресс Газета». Из-за проблем пришлось делать операцию, деньги на которую собирала общественность. Девушку пытались лечить и в России и за границей. К счастью, с возрастом о недугах удается понемногу забыть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дава купил огромную квартиру в центре Москвы.

-8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.16
0.29 96.15
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:41
«Сколько можно!» — Пашинян отчитал министра за погасший свет во время заседания
15:39
«Беспрецедентное кровопролитие»: Россия обратила внимание ООН на гибель детей в секторе Газа
15:15
Исправить почти невозможно: какие страшные ошибки совершают пластические хирурги
15:02
«Не хочу и не буду»: Михалков о работе со сбежавшими из России артистами
14:53
Елена Воробей впервые за долгое время рассказала о жизни дочки с тяжелой судьбой
14:46
«План на игру»: в чем на Украине захотели взять пример с Израиля

Сейчас читают

Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
Тело женщины рядом и записка: что известно о смерти актера Белецкого в Индии
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд