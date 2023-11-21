Дава купил огромную квартиру в центре Москвы: сколько она стоит?

Блогер похвастался приобретением в своем микроблоге.

Блогер Давид Манукян (Дава) в своем блоге сообщил о покупке квартиры с панорамными окнами в престижном районе Москвы, а именно неподалеку от комплекса «Москва-Сити».

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой купил четырехкомнатную квартиру с двумя детскими комнатами, спальней и гостиной. Пока без отделки, но ремонт уже начат. Telegram-канал «Звездач» выяснил у эксперта в сфере недвижимости Елены Земцовой примерную стоимость жилья в этой местности.

«Если брать новостройки, квартира „в бетоне“, как правило, идет от застройщика. Площадь квартиры ориентировочно 120-170 квадратных метров. Вилка цен от застройщика здесь будет от 48-65 миллионов рублей в бизнес-классе, а в премиум-классе 130-200 миллионов», — отметила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова прокомментировала подписку Давы в соцсетях и слухах о воссоединении.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.