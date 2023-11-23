Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар. НФ»

Уже больше 300 тысяч россиян установили на свои смартфоны приложение «Радар. НФ». Оно позволяет за считанные секунды передать информацию о беспилотниках и других подозрительных объектах в небе с координатами и фото.

О чем еще можно сообщить с помощью мобильного «Радара», пользоваться которым может даже ребенок, расскажет корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Тренер по парусному спорту Лилия Самохина в море себя чувствует комфортнее, чем на суше. Волны и соленый ветер — ее родная стихия.

Но теперь девушке не до морской романтики. После серии атак украинских беспилотников по Севастополю Лилия стала чаще всматриваться в горизонт.

«Когда были крейсерские соревнования „Кубок Крыма“, мы шли по южному берегу и обнаружили какой-то неопознанный объект. Сообщили об этом по каналу радиосвязи, через какое-то время действительно подтвердилось, что это был какой-то объект, который потом уничтожили», — рассказала тренер Лилия Самохина.

Это не первый вражеский дрон на счету Лилии. Раньше о них она сообщала по радиостанции, но появился новый способ — намного проще и, самое главное, точнее и быстрее.

«Фотографируем область нашей бухты, где мы будем тренироваться. Идет обработка фотографии. Информация отправлена», — показывает Лилия.

Так работает российское приложение от Народного фронта «Радар. НФ» — система экстренного реагирования на дроны и диверсионные группы противника. Программа устроена максимально просто.

Заметив взрыв, вражескую технику или живую силу противника, в меню нужно выбрать соответствующую позицию, сфотографировать, а дальше нажать клавишу сообщить. Все данные тут же поступают нашим спецслужбам.

«Приложение все-таки уведомительное, и в тоже время показывает оперативно весь трек: откуда летит, где-то взрывается или кто-то пошел поджигать военкомат. Сознательные граждане могут быстро это фиксировать», — отметил Владимир Белый, специалист по кибербезопасности.

Карта атак вражеских беспилотников по Москве и Московской области. Как видно, ВСУ чередуют направления. Сначала пробовали прорваться на юго-западе, потом переключились на восток. Сейчас снова меняют тактику, пытаясь нащупать брешь в нашей противовоздушной обороне.

Пытаясь остаться незамеченными, боевики ВСУ чаще всего запускают дроны ночью. Но для приложения главное не фото, а геолокация объекта, то есть где и когда его заметили.

Система ручной калибровки компаса сама определит, куда именно летит вражеский дрон, а дальше дело техники, как правило, противовоздушной.

«Мы уже приближаемся к отметке 300 тысяч пользователей данного приложения. Люди каждый день читают новости и со временем понимают, что с помощью „Радара“ можно в течение нескольких секунд передать информацию нужным органам и обезопасить небо», — заметил разработчик проекта «Радар. НФ» Михаил Камышев.

Приложение «Радар. НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Сделать это можно прямо сейчас — достаточно навести камеру на QR-код и перейти по ссылке.