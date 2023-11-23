Исправить почти невозможно: какие страшные ошибки совершают пластические хирурги

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Хирург Вдовин: неудачная блефаропластика может привести к вывороту века

Исправить почти невозможно: какие страшные ошибки совершают пластические хирурги

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Какую часть тела опаснее всего переделывать?

Людям после пластики нередко приходится вновь обращаться к специалистам из-за допущенных в ходе операции ошибок. Об этом изданию «Страсти» рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

Врач признался, что ему часто приходилось исправлять последствия работы коллег. Чаще всего к нему обращаются после операции по изменению формы век и по подтяжке верхней губы.

Специалист рассказал, что самое сложное — это переделывать глаза. Некоторым пациентам после неудачных операций нужна реконструкция — и тогда хирург «спасает» глаза пациента.

«Это очень сложная тема, особенно если неправильно сделана блефаропластика нижнего века: человек может получить такую уже, увы, распространенную историю как выворот века. Это исправить уже практически невозможно, только реконструктивная хирургия может помочь это сделать», — объяснил врач.

Ранее 5-tv.ru писал, как мужчине получить шикарное тело без спорта и диет.

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