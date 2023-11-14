«Такое случается нередко»: как мужчине получить шикарное тело без спорта и диет

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Пластический хирург Чесалин: получить идеальное тело можно с помощью липофилинга

«Такое случается нередко»: как мужчине получить шикарное тело без спорта и диет

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

Данный метод поможет быстро и легко привести себя в форму. В чем секрет?

Пластический хирург Иван Чесалин сообщил, что мужчины могут добиться идеального тела с помощью липофилинга — методики коррекции фигуры. Об этом он рассказал изданию Газета.ру.

«Иногда мужчине даже в результате изнурительных тренировок и диет не удается избавиться от жировых отложений в определенных зонах и нарастить мышечную массу. А такое случается нередко и может быть связано с анатомическими особенностями тела и врожденной конституцией», — сказал хирург.

Он отметил, что липофилинг совместно с липосакцией сотворит чудеса. Это поможет получить «тело мечты». Лишний жир можно пересадить в зону ягодиц, омолодить лицо и сделать более выраженные скулы и подбородок. Это поможет быть не просто мужчиной в хорошей форме, а настоящим альфа-самцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркорову удалось экстремально быстро сбросить вес.

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.12
0.07 98.53
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:05
В Петербурге планируют поставить памятник Шаляпину: эскиз напугал горожан
1:49
«Такое случается нередко»: как мужчине получить шикарное тело без спорта и диет
1:25
ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка, погибла женщина
1:06
«Скандал жуткий»: Сергей Конев поставил точку в споре с Андреем Губиным о плагиате
0:47
Все деньги за любовь: раскрыт новый способ развода на свиданиях
0:28
По понедельникам на выставке «Россия» проводится технический день

Сейчас читают

Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки"
«Планировали»: обвиняемый раскрыл детали подготовки покушения на Владимира Соловьева
«Сейчас в мире ведется 28 войн»: а глава МОК Бах объявил российскому спорту 29-ю
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд