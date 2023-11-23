«Нет сомнений»: в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

Макгрегор: ВСУ не смогут остановить ВС РФ, если они захотят дойти до Киева

«Нет сомнений»: в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Спецоперация

На Западе прекрасно понимают необходимость мирного урегулирования. Почему Вашингтон противится?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут оказать российской армии сопротивление, если у нее появится необходимость дойти до Киева. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

У украинских нацистов просто не хватит ресурсов, чтобы остановить российское наступление, отметил эксперт. Между тем, обратил он внимание, ВС РФ усиливают давление в зоне спецоперации.

«Они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр <…> У них есть резервы, чтобы дойти до польской границы, в этом нет сомнений», — прокомментировал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Однако, заметил бывший советник главы Пентагона, Москве это не нужно. Но и исключать такое развитие событий он не стал.

Макгрегор считает, что российская сторона надеется на то, что Запад все же прозреет и сделает шаг навстречу конструктивному диалогу. Только вот Вашингтон не хочет садиться за стол переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский может предложить России ради мира.

Тема:
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