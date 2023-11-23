Певец Шарлот в разговоре с пранкерами согласился сбежать на Украину в чемодане

Уже оскандалившийся в России певец Эдуард Шарлот снова наговорил лишнего. На этот раз его вывели на чистую воду пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Помог им комик и пародист Макс Комикадзе, который примерил на себя образ президента Украины Владимира Зеленского.

Сначала Шарлот был уверен, что разговаривает с неким Глебом Шендерманом, якобы ответственным за культурную жизнь Украины. Певец пожаловался на свою «недооцененность» в России и изъявил желание «влиться в украинскую культуру».

«Мне важно быть там, где люди по факту противостоят русской тупости, русскому нацизму <…> я не хочу строить свое творчество на оппозиции, я хочу влиться в украинскую культуру, потому что верю в нее и отождествляю ее исключительно с Русью», — подчеркнул ранее клявшийся в намерениях исправиться музыкант.

После в дело вступил «Владимир Зеленский». Ему Шарлот сообщил о готовности спеть украинский гимн и даже принести присягу, заметив, что для него это будет честью. После исполнения гимна «президент» попросил Шарлота попрыгать, приговаривая: «Кто не скачет — тот москаль». Эдуард и на это согласился.

Оказалось, что Шарлот вообще много на что готов. Например, на предложенный ему побег из России на Украину в чемодане украинского посла.

Некоторое время назад Шарлот эмигрировал в Армению, где сжег свой российский паспорт и записал это на видео. Когда ему надоело жить на чужбине и захотелось домой, он принес извинения, сославшись на эмоциональность творческой натуры.

Тем не менее, в ночь на 22 ноября в петербургском аэропорту Пулково его задержали сотрудники полиции. Ему был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Молодого человека обвинили в мелком хулиганстве.

В МВД уточняли, что певцу вменяется ряд статей КоАП РФ: публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, умышленная порча паспорта и мелкое хулиганство.

Сам Шарлот раскаивался о содеянном. Он заявил, что чувствует прилив сил на жизнь в России и хочет обогащать свою страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шарлот неоднократно объявлял о своих похоронах.