Инсценировка смерти? 24-летний певец Шарлот снова объявил о своих похоронах

Общественность неоднозначно восприняла новость о кончине знаменитости, ведь со смертью он играет не первый раз.

На официальной страничке Эдуарда Шарлота появились сообщения, что певец ушел из жизни на 25-м году жизни. Причина смерти не сообщается, однако пользователи сети подозревают, что новость является фейком.

«Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состояться 7 февраля», — появилось в блоге автора.

Примечательно, что ровно год назад певец уже пугал подписчиков новостью о своей скоропостижной гибели. 15 января 2022 года в социальной сети он опубликовал надпись «1998-2022» на черном фоне и оставил слова «покойся с миром».

Кроме того, осенью прошлого года с успехом на платформах прошла премьера инфернального сериала "1703", где Шарлот исполнил роль влюбленного певца-суицидника.

В этот раз подозрения общественности вызвала дата похорон. Обычно покойных отправляют в последний путь в ближайшие несколько дней с даты кончины, однако певца собираются захоронить почти спустя месяц и, что примечательно, в день его рождения.

При этом музыкант не выходит на связь, а точных данных о его состоянии от приближенных источников нет. Отец исполнителя не смог опровергнуть или подтвердить информацию с беседе с Газета.ру. Вся ситуация напоминает историю про мальчика, который кричал «Волки!». Заметно, что общественность неоднозначно восприняла новости о трагедии.

«А я поверила»;

«Надо бы ему в больничку полечиться»;

«Люди сошли с ума. Ради хайпа играют со смертью», — возмутились пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шарлот напугал подписчиков намеком на суицид.