Россиян начнут штрафовать за распространение материалов иноагентов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Минюст: за распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тысяч

Россиян начнут штрафовать за распространение материалов иноагентов

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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О какой сумме идет речь?

Россиян начнут штрафовать за распространения материалов иностранных агентов без маркировки. Размер взыскания может составить до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель министра юстиций России Олег Свириденко на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов», — сказал Свириденко.

Но, прежде чем штрафовать человека, его сначала предупредят. Если не будет никакой ответной реакции, то тогда уже выпишут штраф.

Выплачивать деньги за отсутствие маркировки могут заставить не только простых граждан, но и библиотеки, университеты и телевидение. Положение о штрафах начнет действовать с конца ноября.

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