Вычтут всю зарплату? Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря

Как не оказаться в неприятной финансовой ситуации?

До 1 декабря каждый, кто получил от налоговых органов общий документ, в котором указаны начисленные за прошедший год налоги, обязан закрыть все выплаты. Издание URA.RU рассказывает, как быть, если вдруг по тем или иным причинам у вас этого не получилось.

В ежегодном налоговом уведомлении указаны сумма и срок оплаты налога, объект налогообложения, налоговая база и реквизиты для перечисления налога с помощью ЕНП (единого налогового платежа). Уведомление включает в себя налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Получить документы из налоговой можно в виде заказного письма на почте или же на сайте ФНС или «Госуслугах» — они будут доступны в личном кабинете за 30 рабочих дней до сроков оплаты. Если вы не успели заплатить налоги — они превратятся в задолженности, на которые будут начисляться пени.

В таком случае в вашем личном кабинете на «Госуслугах» появится запрос на оплату задолженности, в котором будут указаны сумма недоимки, пени и срок погашения долга. Порядок расчета пени по налогам указан в Налоговом кодексе — за неуплату может быть начислен штраф в размере до 20%, а в случае намеренной неуплаты — до 40%.

Если вы не закроете задолженность даже после требований — налоговая приступит к процедуре взыскания. Организация обращается в суд с заявлением о получении судебного приказа.

Из-за упрощенного порядка взыскания, привлечение налогоплательщика и запроса его документов не требуется. После рассмотрения дела и вынесения решения, судебный приказ, обладающий силой исполнительного документа, передается в банк или к приставам, для списания денег со счета.

Налоговая в праве сообщить работодателю о том, что у сотрудника имеются задолженности. В таком уведомлении указывается только сумма всех долгов, без конкретизации налогов. Работодателю может быть направлен исполнительный лист, благодаря которому недоимка будет вычтена из заработной платы.

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