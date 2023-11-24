Единое мнение по безопасности: что обсуждали на саммите ОДКБ в Минске

Символично, но от Армении никто не приехал на саммит ОДКБ в Минске. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии собрались обсудить самые актуальные проблемы безопасности. Владимир Путин, среди прочего, рассказал о проведении странами ОДКБ операции «Наемник». Что еще было в центре внимания, и почему все-таки встречу проигнорировал Пашинян — объяснит корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

«Россия и Белоруссия — ближайшие партнеры. Союзное государство — единое пространство без таможенных и каких бы то ни было экономических барьеров. По сути, с общей системой безопасности — нашими „Искандерами“ на западных границах», — рассказывает журналист.

То, что в такое непростое время, саммит ОДКБ проходит именно здесь, конечно, символично. Правда, погода едва не внесла коррективы. Дворники безуспешно боролись с пургой, видимость почти нулевая. Белорусская сторона ждет борт президента Путина с особым настроением: когда Польша сгоняет к границам 120-тысячное войско, самое время поговорить с Россией об общей линии обороны.

«Как вы воспринимаете этот шаг по усилению польской группировки?» — спрашивает журналист.

«Мы воспринимаем это как дополнительный риск и угрозу нашей безопасности», — ответил Сергей Алейник, министр иностранных дел Белоруссии.

«У нас есть региональная группировка войск Союзного государства, в рамках которой обеспечивается защита и Республики Беларусь, и Российской Федерации», — указал Виктор Хренин, министр обороны Белоруссии.

«Ну, „Искандеры“ тоже, наверное, уверенность внушают?» — спросил журналист.

«Ну, конечно, я же говорю, это серьезный фактор стратегического сдерживания», — отметил Хренин.

Aurus Владимира Путина ко дворцу подъезжает последним. За окном уже метель, внутри — теплый прием и короткий разговор с Александром Лукашенко. Возможно, о погоде.

Что до политического климата, тут все очень даже. В рамках ОДКБ страны-партнеры сотрудничают все больше. Размах от борьбы с наркотрафиком до военной кооперации.

«Реализовывался комплекс мероприятий нами совместно в борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков. Заработал координационный совет ОДКБ по биологической безопасности. В фокусе его внимания вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия», — сказал Владимир Путин.

Военное сотрудничество обсуждали отдельно накануне этой встречи. Обмен информацией, общая структура ПВО, укрепление границ — над этим стороны работают вместе.

«Расширяется военно-техническое сотрудничество между государствами членами организации. В этом активно участвует, созданная по инициативе России Межгосударственная военно-экономическая комиссия по ОДКБ», — сказал Путин.

Прежде военный паритет с альянсом обеспечивал Варшавский договор. После распада Союза и пяти волн расширения НАТО на восток единственным форпостом для нас остается ОДКБ. Организация с общей архитектурой безопасности и силами быстрого реагирования.

«Важно, что и в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами. Имею в виду ШОС и СНГ. Особенно отмечены принимаемые совместно усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ. Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боеготовности, улучшению систем управления и выучки военных кадров», — заметил Путин.

ОДКБ по-прежнему прочная и влиятельная структура, но и здесь не все гладко. У парадного входа Дворца Независимости висят флаги стран, входящих в ОДКБ: Таджикистан, Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения. Расстановка та же, что и в прошлом году. Но есть одно «но»: Никол Пашинян не приехал. Официальный Ереван не прислал на встречу ни одного делегата.

Хотя в прошлом году именно Армения председательствовала в ОДКБ. Однако поставки западного оружия, громкие слова о евроинтеграции, отказ прилететь в Минск — все это в нашем МИДе назвали звеньями одной цепи. Даже заявление организации с осуждением канадских властей, которые пригласили в парламент нациста, Ереван не подпишет.

«Мы также — не будем это скрывать — обсуждали ситуацию на Кавказе. Проблемные вопросы они всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины», — сказал Лукашенко.

Но пока одно звено становится слабее, другие укрепляются. Силы коллективного реагирования, что действуют под эгидой ОДКБ, наращивают контингент и централизуют командование.