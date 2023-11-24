Входите, но не совсем: Молдавию и Грузию могут принять в Евросоюз с одним условием

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Молдавию и Грузию могут принять в Евросоюз, но по частям

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Что Еврокомиссия предложила Кишиневу и Тбилиси?

Молдавия и Грузия могут войти в Евросоюз… по частям. То есть без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом «Известиям» рассказали во внешнеполитической службе ЕС.

Переговоры с Кишиневом по этому поводу активизировались после соответствующей рекомендации Еврокомиссии. Но в Тбилиси царят другие настроения. Власти Грузии ранее дали понять, что не вступят в ЕС без территорий, которые они все еще считают своими.

Впрочем, и европейские власти пока не приняли окончательного решения — в истории таких прецедентов еще не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Швеция не вступит в НАТО до конца ноября из-за Турции.

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