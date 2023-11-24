Входите, но не совсем: Молдавию и Грузию могут принять в Евросоюз с одним условием
Молдавию и Грузию могут принять в Евросоюз, но по частям
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
Что Еврокомиссия предложила Кишиневу и Тбилиси?
Молдавия и Грузия могут войти в Евросоюз… по частям. То есть без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом «Известиям» рассказали во внешнеполитической службе ЕС.
Переговоры с Кишиневом по этому поводу активизировались после соответствующей рекомендации Еврокомиссии. Но в Тбилиси царят другие настроения. Власти Грузии ранее дали понять, что не вступят в ЕС без территорий, которые они все еще считают своими.
Впрочем, и европейские власти пока не приняли окончательного решения — в истории таких прецедентов еще не было.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Швеция не вступит в НАТО до конца ноября из-за Турции.
Читайте также
85%
-0.04 96.23
0.08
Нашли ошибку?