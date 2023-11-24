Не стать жертвой: в России активизировались «икорные» мошенники

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Мошенники в России начали обманывать россиян при продаже икры

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В надежде сэкономить люди переводят анонимам деньги, но в итоге остаются ни с чем.

В преддверии Нового года в интернете активизировались мошенники, которые предлагают купить икру и морепродукты по выгодным ценам. Такие объявления размещают в социальных сетях и мессенджерах.

В надежде сэкономить люди переводят анонимам деньги, но в итоге остаются ни с чем. Как не стать жертвой обмана, разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Кувалдина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти половина черной икры на российских прилавках — контрафакт из Китая. Только в прошлом году в Россию официально ввезли 20 тонн черной икры из Китая.

Что интересно — вся эта продукция была перемаркирована и продавалась как произведенная в России. Нелегально же ввозится еще больше — в полтора-два раза. 

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