«Подарки» из Поднебесной: китайскую черную икру массово продают под видом российской

Эфирная новость 40 0

Китайскую черную икру продают в РФ под видом российской

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Объемы рынка, как отмечается, по-настоящему колоссальны.

Почти половина черной икры на российских прилавках — контрафакт из Китая. Об этом «Известиям» сообщили в профильном Союзе осетроводов.

Объемы рынка колоссальны — только в прошлом году в Россию официально ввезли 20 тонн черной икры из Китая. Что интересно — вся эта продукция была перемаркирована и продавалась как произведенная в России.

Нелегально же ввозится еще больше — в полтора-два раза. Эксперты уверены, если бы потребители знали, откуда приехала икра, почти все отказались бы от покупки.

Ранее 5-tv.ru писал, что красная икра перестает быть деликатесом. Цены на этот продукт в российских магазинах пошли вниз.

В ноябре стоимость икры в рознице упала на 4% до шести тысяч рублей за килограмм. А спрос в среднем по стране увеличился почти на четверть. 

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
«Единое целое»: Лев Лещенко выступил перед российскими военнослужащими
13:39
Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск
13:33
«Чтобы рассудок теряли»: Шабутдинов мог подмешивать таблетки участникам курсов?
13:29
Сгорела, словно спичка: как внезапная смерть оборвала «взлет» Марии Зубаревой
13:16
«Будем надеяться»: куда пропала певица Дина Гарипова и что с ней сейчас
13:04
Циничное преступление: новые детали о гибели актрисы Меньших при ударе ВСУ

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд