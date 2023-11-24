18 лет спустя: как сложилась судьба женщины, ставшей матерью в 66 лет

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Алина Крылова
Алина Крылова 201 0

Румынка Адриана Илиеску родила дочь в 66 лет и стала мировой рекордсменкой

18 лет спустя: как сложилась судьба женщины, ставшей матерью в 66 лет

Фото: www.globallookpress.com / Werner KrÃ¼per via www.imago-ima

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Пенсионерка из Румынии Адриана Илиеску в 66 лет вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная женщина, совершившая чудо рождения.

Почти любая женщина по-настоящему мечтает однажды стать матерью. Однако воплотить желаемое в жизнь удается отнюдь не всем и не всегда. Смелостью этой женщины восхищался весь мир, и не зря: пенсионерка из Румынии Алриана Илиеску в 66 лет вошла в Книгу рекордов Гинесса как самая возрастная женщина, сумевшая стать матерью.

Родила в 66 лет. Что дальше?

Еще в юности Илиеску и представить не могла, какой удивительный виток совершит ее жизнь к определенному возрасту. В 20, как и все сверстницы, Адриана закончила вуз, вышла и замуж и даже забеременела. Вот только тогда родить ребенка ей было не суждено: врачи рекомендовали прервать беременность из-за угрозы отклонений (в те годы Илиеску заболела туберкулезом и вынуждена была принимать огромное количество лекарств), пишет портал kulturologia.

Все последующие попытки забеременеть проваливались одна за другой. Врачи огорошили пациентку, поставив ей диагноз «бесплодие». Не в силах выдержать такой груз, муж Адрианы ушел. С тех пор уроженка Румынии замуж так и не вышла.

Уже после наступления пенсионного возраста, Адриана почувствовала себя особенно одиноко: пока к подругам приходили дети и внуки, женщина вынуждена была справляться своими силами. К тому времени в Румынии стала популярна процедура ЭКО. Адриана без колебаний отправилась на процедуру, однако первая оказалась неудачной — произошло отторжение эмбриона. Спустя девять месяцев, в 2004 году, Илиеску предприняла вторую попытку, и в этот раз ее ожидало счастье.

На тот момент женщина уже давно прошла через менопаузу, и биоматериал — зиготы со спермой и яйцеклеткой — были предоставлены Адриане двумя анонимными донорами. Прижилось сразу три плода, однако на 33-й неделе беременности, когда один весил 1,45 кг, другой — 0,69 кг, меньший перестал развиваться, и врачи решили извлечь оставшуюся девочку при помощи кесарева сечения. Так на свет появилась дочь румынки, которую она назвала Элизой.

Достаточно быстро о появлении на свет девочки у возрастной мамы узнали соседи и пресса. Илиеску вынуждена была отбиваться от обвинений: «молодой матери» вменяли, что к моменту наступления совершеннолетия у дочери, ей самой будет «далеко за 80».

Все по договоренности

Уже позже оказалось, что Адриана успела подстраховаться: она заключила договор с врачом, который делал ей ЭКО: в случае смерти Адрианы он должен был стать опекуном ребенка. К счастью, эти предосторожности оказались лишними: Илиеску не только дожила до 18-летия дочери, но и до сих пор сохраняет трезвый рассудок и ведет активный образ жизни. На всех ключевых мероприятиях в жизни единственной дочери румынка появляется в добром здравии, радостно позирует фотографам и отмечает — она прикладывает все усилия, чтобы девочка ни в чем не нуждалась.

Сейчас Элиза учится в Бухарестском университете сразу на двух факультетах — философии и литературы. Мать выбор дочери полностью одобрила. Что касается огромной разницы в возрасте, то сама студентка уверяет — более тесных и доверительных отношений, чем с матерью, она и представить не могла бы. Элиза говорит, что мама — ее лучшая подруга, с которой она может обсудить любую тему.

Единственное, о чем все еще втайне мечтает рекордсменка — увидеть внуков. Правда, и в этом случае надежд она особых не питает: по собственным признаниям, Илиеску уже прикупила место на кладбище и приготовила одежду на случай похорон.

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