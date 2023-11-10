Седина в 30 лет: почему волосы начинают терять цвет в раннем возрасте

|
Алексей Панков
Алексей Панков 30 0

Эндокринолог Сидоркина: ранняя седина — признак нехватки витаминов

Седина в 30 лет: почему волосы начинают терять цвет в раннем возрасте

Фото: www.globallookpress.com / Mari Barlow

Читайте нас в: Дзен Новости

Этот процесс не всегда связан со старением.

Седые волосы не всегда являются признаком старения. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Юлия Сидоркина.

По словам специалиста, за цвет волос отвечает меланин. Этот пигмент вырабатывается в особых клетках — меланоцитах. Если его недостаточно, волосы теряют цвет.

Первые седые волосы у людей европеоидной расы могут начать появляться уже в 25-30 лет. При этом мужчины обычно седеют раньше женщин. Чаще всего процесс начинается в зоне бороды и висков. У женщин — в затылочной и теменной области.

Ранняя седина может быть спровоцирована гормональными проблемами, например, с щитовидной железой. Также негативно влияют аутоиммунные заболевания, болезни пищеварительной системы и нехватка витаминов и микроэлементов. Кроме того, негативный эффект могут оказывать экологические факторы, а также долгое пребывание в неблагоприятных условиях, например, на работе. Иногда на появление седины сказывается наследственность, жесткая диета, вегетарианство и даже стресс.

Для предотвращения ранней седины важно спать не менее семи часов, сбалансировано питаться и не забывать о физической нагрузке. Также важно помнить про прием витаминов и соблюдении водного баланса.

Длиннее всего тела: как живет женщина с двухметровыми волосами

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регулярный уход за собой и осознание собственной уникальности могут помочь полюбить себя.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября

Последние новости

4:38
Вечная проблема: что не так с правилами по провозу ручной клади
4:20
Танкер «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина
4:10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября
4:00
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
3:52
Всего четыре правила: какие привычки помогут избежать депрессии
3:38
«Божественное дрыганье»: Анастасия Волочкова показала свое балетное мастерство

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Новый вывод ученых: и полезные продукты могут довести до анафилактического шока
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд