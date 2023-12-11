Можно ли изменить судьбу, случайно поменяв дату рождения?

Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 3 0

Нумеролог объяснила влияние цифр на жизненный путь.

Можно ли изменить судьбу, случайно поменяв дату рождения?

Фото: Depositphotos / BrianAJackson

Нумеролог Юлия Леонова в личном блоге рассказала, как влияет на судьбу человека изменение времени появления на свет. По словам специалиста, существуют случаи, когда у человека может появиться сразу две даты рождения. К ним относятся: смена общепринятого календаря и переход на новое время, а также ошибки в документах. Оказывается, даже такие нелепые случайности способны повлиять на дальнейший жизненный путь людей и их состояние.

«В этих восьми числах зашифрована вся информация о нас: качества, которые нужно развивать, отношения с другими людьми, здоровье и все важные сферы жизни. Если мы изменим хотя бы одно из чисел, у человека появится новая программа жизни», — предупредила эксперт.

Юлия Леонова рекомендовала тем, у кого есть две даты рождения — развивать оба числа: брать половину потенциала от одной даты и половину — от другой.

«Будьте аккуратными со своими детьми — не усложняйте им жизнь, меняя даты рождения. Помните, что в результате таких изменений человеку придется проживать сразу две судьбы и развивать все качества одновременно, а это непросто», — призвала нумеролог.

По словам Леоновой, изменение даты рождения дает второе число жизненного пути. Придется идти сразу двумя дорогами и добиваться одновременно двух целей, которые чаще всего могут противоречить друг другу.

Ранее 5-tv.ru писал, как узнать имя мужа по дате рождения.

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