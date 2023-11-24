Неизвестный космический луч появился ниоткуда: что это было

Его яркость такой силы, что природу понять совершенно невозможно. Какие мысли есть у астрономов?

Объединение ученых и исследователей со всего мира из проекта Telescope Array на днях сообщило о втором по мощности луче, зафиксированном в космосе. Об этом говорится в заявлении американского Университета Юты от 23 ноября.

Джон Мэтьюз, представитель Университета, поделился, что источник луча выявить пока не получается. Это должно быть «нечто» с очень высоким уровнем энергии.

«Осуществляя слежение за траекторией новой частицы (которая является элементом луча) до источника, не представляется возможным определение чего-либо с высоким показателем энергии, чтобы ее создавать», — объясняет ученый.

Первый подобный нонсенс был обнаружен в 1991 году во время эксперимента «Глаз мухи», который проводился с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров. По мнению профессора Джона Белза, это могут быть своего рода дефекты «в структуре пространства-времени, сталкивающиеся космические струны».

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