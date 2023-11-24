В честь города: как Пэрис Хилтон назвала долгожданную дочку
Пэрис Хилтон назвал дочь именем Лондон
Фото: www.globallookpress.com / CraSH
Финальный вариант пришел в голову звезде еще в 2022-м.
В свои 42 года американская певица и актриса Пэрис Хилтон выглядит потрясающе. Совсем недавно она объявила о рождении второго ребенка — благодаря суррогатной маме на свет появилась девочка, пишет издание 7Дней.ru.
На днях в личном блоге звезда опубликовала фото розового детского костюма, где стразами вышито слово «Лондон». Назвать дочку именно так Хилтон решила еще в прошлом году — по собственному признанию, знаменитость мечтала дать имя ребенку в честь любимого города.
«Разве не мило звучат рядом имена, мое — Пэрис (переводе с английского — Париж — Прим. ред.) и ее — Лондон?» — говорила артистка.
Хилтон замужем за известным бизнесменом Картером Реумом, пара поженилась в 2021 году. Их первенец также родился с помощью ЭКО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пэрис Хилтон ответила хейтерам на высказывания о сыне.
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