В честь города: как Пэрис Хилтон назвала долгожданную дочку

Финальный вариант пришел в голову звезде еще в 2022-м.

В свои 42 года американская певица и актриса Пэрис Хилтон выглядит потрясающе. Совсем недавно она объявила о рождении второго ребенка — благодаря суррогатной маме на свет появилась девочка, пишет издание 7Дней.ru.

На днях в личном блоге звезда опубликовала фото розового детского костюма, где стразами вышито слово «Лондон». Назвать дочку именно так Хилтон решила еще в прошлом году — по собственному признанию, знаменитость мечтала дать имя ребенку в честь любимого города.

«Разве не мило звучат рядом имена, мое — Пэрис (переводе с английского — Париж — Прим. ред.) и ее — Лондон?» — говорила артистка.

Хилтон замужем за известным бизнесменом Картером Реумом, пара поженилась в 2021 году. Их первенец также родился с помощью ЭКО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пэрис Хилтон ответила хейтерам на высказывания о сыне.