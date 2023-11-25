Девятилетняя девочка пропала в Северодвинске

Ребенок ушел гулять 24 ноября, но так и не вернулся домой
Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister
Школьница пропала в небольшом городе Архангельской области — Северодвинске. Об этом сообщает поисково-спасательный отрад «Север» в своих социальных сетях.
Девятилетняя девочка по имени Полина ушла гулять 24 ноября, но домой так и не вернулась. Она была одета в красную шапку со стразами, куртку такого же цвета с помпонами. Также на ребенке были темные брюки, а на ногах розовые сапоги.
Из примет: среднего телосложения, светлые волосы до плеч, глаза голубые.
Лиц, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию или к самому поисково-спасательному отряду.
В начале ноября в Красноярске пропал 13-летний подросток, который является воспитанником детского дома. Сверстника заявил о намерении прогуляться, с собой взял самокат и исчез. К счастью, история закончилась благополучно. Беглеца нашли живым и невредимым.
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