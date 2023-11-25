Девятилетняя девочка пропала в Северодвинске

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Ребенок ушел гулять 24 ноября, но так и не вернулся домой

Девятилетняя девочка пропала в Северодвинске

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

Читайте нас в: Дзен Новости

Школьница пропала в небольшом городе Архангельской области — Северодвинске. Об этом сообщает поисково-спасательный отрад «Север» в своих социальных сетях.

Девятилетняя девочка по имени Полина ушла гулять 24 ноября, но домой так и не вернулась. Она была одета в красную шапку со стразами, куртку такого же цвета с помпонами. Также на ребенке были темные брюки, а на ногах розовые сапоги.

Из примет: среднего телосложения, светлые волосы до плеч, глаза голубые.

Лиц, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию или к самому поисково-спасательному отряду.

В начале ноября в Красноярске пропал 13-летний подросток, который является воспитанником детского дома. Сверстника заявил о намерении прогуляться, с собой взял самокат и исчез. К счастью, история закончилась благополучно. Беглеца нашли живым и невредимым.

-6° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
На Украине захотели убрать «русскость» из жестового языка
5:13
Как по боли отличить перелом от ушиба и вывиха — объясняет врач
4:56
Девятилетняя девочка пропала в Северодвинске
4:26
Секс по последней моде: как изменились тренды в интимной сфере после распада СССР
4:08
Умерла певица Слава Миколайчик
3:46
Ребенок утонул во время тренировки в бассейне на Урале

Сейчас читают

Секс по последней моде: как изменились тренды в интимной сфере после распада СССР
Певица Наталья Гулькина спасает котов-инвалидов: «У меня дома целый зоопарк»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд