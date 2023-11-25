Убийцу негра Флойда тяжело ранили в тюрьме: кто хочет его смерти?

Резонансное дело американца получило новый виток.

В федеральной тюрьме Аризоны заключенные пырнули ножом экс-полицейского, осужденного за убийство Джорджа Флойда. По предварительной версии следствия, мужчина мог поплатиться за расправу над американским грражданином.

Скандальная история с гибелью Флойда прогремела три года назад: следствие установило, что полицейский Шовин превысил полномочия, придавив шею задержанного коленом к асфальту. Позже трагическая смерть Флойда повлекла за собой протестное движение в ряде штатов США. Сам Шовин официально был признан виновным в смерти мужчины и приговорен к 22 годам, а еще четверо причастных к случившемуся были уволены из полиции.

Теперь же стало известно, что бывший полицейский поплатился за гибель Флойда: кто-то из заключенных применил нож. Шовин получил тяжелые ранения, сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Об этом сообщает The Associated Press (AP) со ссылкой на источник. АР отмечает, что аризонская тюрьма «страдает от провалов в системе безопасности и нехватки персонала».

Бывший полицейский содержится в тюрьме, в которой свой срок отбывает еще порядка 400 заключенных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США трое полицейских жестоко избили мужчину на заправке.