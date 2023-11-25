«Правила заморозки»: как сэкономить время при готовке новогодних блюд

В преддверии Нового года каждый стремится составить праздничное меню на ужин. Зачастую времени катастрофически не хватает, и приходится почти все последние дни уходящего года проводить за готовкой. Как сэкономить свое время и встретить праздники без суеты рассказал сайт Rsute.ru.

«Волшебная» заморозка

www.globallookpress.com / Rene Nüsser

Как один из самых оптимальных и простых вариантов – заморозка блюд, которые даже спустя время не потеряют свои вкусовые качества. Если приготовить заранее, к примеру, голубцы, котлеты, фаршированные перцы или фрикадельки, а после поместить их в герметичный контейнер в морозилку, хранить их можно будет вплоть до месяца. Блюда нужно будет лишь хорошо разогреть и украсить к столу.

Замораживать можно не только готовую еду, но и ингредиенты, которые значительно упростят готовку в Новый год. Попробуйте заранее сварить бульон и разлить его в плотный полиэтиленовый пакет или приготовить порции зелени с маслом и расфасовать их по формочкам для льда. Все это можно в необходимом количестве добавить к соусам или супу. Также заранее приготовить можно и тесто для выпечки или пирогов.

Замораживать «с умом»

www.globalookpress.com / Jürgen Pfeiffer

Однако есть и определенные правила, соблюдение которых обязательно. Чтобы не допустить испорченного праздника, необходимо грамотно подходить к подготовке блюд и продуктов.

Во-первых, нельзя замораживать еще неостывшую еду – необходимо блюда охладить, иначе горячие контейнеры могут разморозить уже «упакованные» продукты, что приведет к нарушению хранения. Во-вторых, не замораживайте блюда повторно – это заметно ухудшит их качество и вкус.

Внимательно следите за тем, чтобы все было герметично упаковано, ни в коем случае нельзя допустить попадание воздуха, иначе может образоваться иней. Также попробуйте подписать контейнеры и пакеты, поставить маркировки и расфасовать их. Так процесс разморозки пройдет быстрее, и вам будет удобнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на сколько подорожали продукты в России.