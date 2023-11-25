Экстренная посадка: пассажира с борта самолета забрали в больницу в Челябинске

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Самолет Nordwind рейса Новосибирск — Сочи экстренно сел Челябинске

Экстренная посадка: пассажира с борта самолета забрали в больницу в Челябинске

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Что произошло? Когда воздушное судно продолжит путь?

Экстренную посадку в Челябинске пришло совершить самолету авиакомпании Nordwind, выполнявшего рейс № 472 по маршруту Новосибирск — Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Воздушное судно приземлилось в 06:42 (04:42 мск) в аэропорту Баладино. Решение принял компандир в связи с состоянием здоровья одного из пассажиров.

«Произошла вынужденная посадка… в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован», — говорится в сообщении.

В настоящее время самолет находится в челябинском аэропорту. Вылет в Сочи состоится в 19:00 (17:00 мск). Остальных пассажиров разместили в гостиницах Челябинска, всего на рейс зарегистрирован 201 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Турции пассажирка родила на борту самолета, готовящегося к взлету.

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