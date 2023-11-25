Космодром Восточный открылся для туристов: как попасть на экскурсию

Свои двери для туристов открыл один из самых новейших космодромов мира «Восточный». Его гостями стали российские школьники. Юные любители космоса, узнали все о том, как собирают ракеты, а также своими глазами увидели место, откуда они начинают свой полет. Вместе с ними шаг навстречу к звездам сделал корреспондент Евгений Подтергера.

Как попасть на экскурсию на космодром Восточный

Поезд приходит по расписанию. С космической точностью к вокзалу за группой туристов подходит автобус. Проезд в закрытый город Циолковский и на космодром «Восточный» возможен только на спецтранспорте.

Первый подарок — именной бедж, почти как у сотрудников космодрома. Сегодня группа туристов увидит то, что раньше видели только специалисты — как работает первый российский гражданский космодром.

Стартовый стол союза, что скрывает башня работает по тем же принципам, что и тот, с которого стартовал еще Гагарин.

«Единственная такая мобильная башня защищает от непогоды. То, что это мобильная башня, собственно, может и уехать, и заправляют тут же. И лифт есть, и лестница. Красота», — сказал участник экскурсии, школьник Михаил Сомов.

Уникального здесь много. Самый молодой российский космодром строили, опираясь на опыт еще советской космонавтики, оставляли лучшее, лишь дополняя современными технологическими решениями.

Стартовый комплекс — сердце любого космодрома. С этой нулевой отметки «Восточного» в космос отправились уже 15 «Союзов».

И это не может не впечатлять — на площади в 700 квадратных километров сейчас строится и еще одна пусковая площадка для настоящих гигантов — тяжелых ракет «Ангара». Первые старты отсюда запланированы на следующий год. А это корпуса сборочных цехов. В одной половине собирают носитель, в другой — полезную нагрузку — спутники, грузовые блоки или космические станции. Вот, например, сейчас в цеху собирают ракету-носитель «Союз», которая стартует с космодрома «Восточный» в следующем году.

Этап группа детей из еврейской автономии первая в регулярном экскурсионном потоке. Восточный теперь открыт для всех.

«Хотелось бы, чтобы привлекалось внимание к региону как со стороны туристов, так и со стороны будущих специалистов, то есть молодежи, которая бы в перспективе приехала бы работать на космодром», — сказала Светлана Кихай, главный специалист группы по развитию туризма филиала АО ЦЭОНКИ космического центра «Восточный».

Работают с туристами на космодроме только специально аккредитованные туркомпании.

«Каждый житель страны, живя в такой космической державе, хотя бы раз в жизни должен увидеть космос своими глазами, потрогать, соприкоснуться. Ну, то есть, хотя бы каким-то образом стать сопричастным к этой истории жизни страны», — уверена Оксана Савченко, руководитель туристического центра.

Вся история «Восточного» собрана в музее космонавтики закрытого города Циолковский. Въезд сюда тоже строго по пропускам, и это еще одна часть экскурсионной программы. Первые спутники, отработанные ступени ракет, личные вещи космонавтов.

«У нас есть такая идея, мы все время об этом детям говорим, что очень бы хотелось, чтобы наш выпускник полетел бы в космос, и оттуда передал бы привет всем выпускникам, ученикам, педагогам нашей замечательной гимназии. Мне кажется, вот такие поездки, ну дают определенный шанс для этого», — заявила Татьяна Копейкина, заместитель директора гимназии № 1 Биробиджана.

В день космодром готов принимать две-три группы туристов. При этом уже сейчас записываться нужно за месяц. Большой наукоемкий и технологичный объект становится туристическим драйвером для региона, а в перспективе и страны. Попасть сюда могут и иностранные гости.