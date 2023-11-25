Невосполнимая потеря: в Москве простились с погибшим военкором Максудовым

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 126 0

В Москве простились с погибшим военкором Максудовым

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Кто пришел проститься с погибшим из-за украинских боевиков журналистом?

Церемония прощания с погибшим в зоне СВО военкором Борисом Максудовым проходит в Москве. Видео с места публикует 5-tv.ru.

Проститься с ним пришли родные, друзья и коллеги. Первым слово взял генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

«Это уже третья наша потеря, Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли в Луганщине, он — в Запорожье. Ребята несли слово правды, они рассказывали о людях. Их глазами миллионы наших телезрителей видели то, что происходит: судьбы людей, беду», — сказал он.

По словам Добродеева, Максудов навсегда останется сотрудником ВГТРК, в семье российских журналистов. Он также пообещал, что компания сделает все, чтобы никто из близких никогда ни в чем не нуждался, а жизнь десятилетней дочки погибшего военкора сложилась так, как этого хотел бы сам Борис.

Борис Максудов скончался в результате получения осколочного ранения в Запорожской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на группу журналистов. Он был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его.

Максудову было всего 38 лет, он отметил свой последний день рождения 18 ноября. Отпраздновал военкор его в командировке, где готовил очередной материал про обстановку на фронте. Рассказывал, что считает себя счастливым человеком. Мечтал поскорее вернуться к жене.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибшего в зоне СВО Максудова орденом Мужества.

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