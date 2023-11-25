«За мужество и отвагу»: какие подвиги совершал погибший в зоне СВО журналист Максудов
Путин посмертно наградил погибшего в зоне СВО Максудова орденом Мужества
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Журналист скончался при исполнении профессионального долга. Вскоре после собственного дня рождения.
Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Бориса Максудова, погибшего во время работы в Запорожской области от полученных ран при обстреле Вооруженными силами Украины. Указ обнародован на официальной портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича», — говорится в документе.
Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Борис Максудов скончался в результате получения осколочного ранения в Запорожской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на группу журналистов. Он был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его.
Всего 38 лет: каким коллеги запомнили погибшего военкора Бориса Максудова
Причем все случилось не на линии фронта, не на позициях наших войск, а в населенном пункте. Целью очередной террористической атаки были вовсе не военные объекты, а люди с микрофонами и камерами. Украинские боевики знали, что в секторе находятся журналисты, и целенаправленно сбросили взрывное устройство именно на съемочную группу.
Максудову было всего 38 лет, он отметил свой последний день рождения 18 ноября. Отпраздновал военкор его в командировке, где готовил очередной материал про обстановку на фронте. Рассказывал, что считает себя счастливым человеком. Мечтал поскорее вернуться к жене.
Спецоперация России на Украине
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал трагедией смерть журналиста Максудова.
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