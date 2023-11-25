«Общество созрело»: в РФ предложили закон по принципу «наций много, народ — один»

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Депутат Хамзаев: в России должен быть федеральный закон о русском народе

«Общество созрело»: в РФ предложили закон по принципу «наций много, народ — один»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В России необходимо принять федеральный закон о русском народе. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.

«Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу „многонациональный народ Российской Федерации“. Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — подчеркнул он.

Раньше был советский народ, но потом началась игра слов. А сегодня, уверен депутат, общество созрело для введения в обиход понятия «русский народ». Хамзаев отметил, что всегда народ характеризовали по его языку.

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