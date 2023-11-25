Депутат Хамзаев: в России должен быть федеральный закон о русском народе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В Госдуме отметили: после распада СССР началась игра слов, которая не приведет ни к чему хорошему.
В России необходимо принять федеральный закон о русском народе. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.
«Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу „многонациональный народ Российской Федерации“. Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», — подчеркнул он.
Раньше был советский народ, но потом началась игра слов. А сегодня, уверен депутат, общество созрело для введения в обиход понятия «русский народ». Хамзаев отметил, что всегда народ характеризовали по его языку.
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