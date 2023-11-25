От футболок «Барселоны» до ночных купаний: самые странные штрафы в мире

В ОАЭ могут оштрафовать фанатов клуба «Барселона». Где еще придется отдать деньги по нелепому поводу?

Многие путешественники, прежде чем поехать отдыхать в другую страну, сначала изучают манеры поведения в том или ином государстве. Но многие забывают ознакомиться с правовой системой. А ведь словить какой-то нелепый штраф за границей вполне реально. Об этом сообщил портал «Рамблер».

Никаких ночных ванн в Германии

В Германии очень просто навлечь на себя гнев соседей. Ведь после десяти вечера в стране шуметь нельзя. Поэтому о ночном приеме ванный придется забыть. Соседи могут вызвать полицию даже в том случае, если вода течет очень громко. Сами же немцы свои законы соблюдают, поэтому никто не смеет шуметь ночью.

Швейцарские деревни фотографировать нельзя

Администрация деревни Бергюн/Бравуонь ввела штраф в пять евро для туристов за сделанные фотографии.

Местные жители объясняют принятый закон тем, что люди, которые смотрят на изображение их деревни в цифровом формате, становятся очень несчастливыми от того, что не могут жить в столь же прекрасном месте. Провоцировать людей на зависть — ужасный поступок и он заслуживает наказания.

Также в стране не любят лгунов. Однажды в Швейцарии оштрафовали человека, который ставил лайки на комментариях в соцсетях. Но дело в том, что слова, на которые поставили отметку «нравится» содержали лживые факты о человеке. За лайки швейцарца обязали выплатить штраф в размере 4100 долларов. Дело в том, что он соглашался и помогал продвигать порочащее мнение.

Фанатам «Барселоны» стоит быть осторожней в ОАЭ

В России за футболку какого-то определенного клуба можно наткнуться разве что на неприятный диалог с болельщиком другой команды. А вот в Арабских Эмиратах фанатам ПФК «Барселоны» не поздоровиться. За ношение формы команды могут посадить на 15 лет и обязать выплатить штраф в размере 135 тысяч долларов.

Дело в том, что на форме команды присутствует логотип спонсора. Это Qatar Airways. Арабские Эмираты разорвали все дипломатические отношения с Катаром и ввели санкции, так как считают, что там поддерживают экстремизм. Поэтому закон и выглядит очень суровым.

В Испании машину в сланцах водить нельзя

Испания просто мать нелепых законов. Например, там придется заплатить 80 евро, если слишком медленно переходить дорогу.

Прогулки по городу в плавках или купальнике также караются штрафом. Непутевые туристы вынуждены отдать за несоответствующий внешний вид от 130 до 300 евро. И еще под запретом сланцы, по крайне мере при вождении машины их надевать нельзя.

А вот в Майорке не стоит мыть фрукты в душевых на пляжах. Возможно там очень грязная вода или местные не хотят мыться после яблок и груш. Но штраф за это нарушение не маленький — 700 евро.

Не стоит говорить о Боге в Сингапуре

Проповедников в городе-государстве встретить практически невозможно. Ведь вести разговоры об Иисусе Христе в стране запрещено. Еще оштрафовать могут за прогулку с Библией в руках.

Еще на серьезную сумму можно попасть, если покурить в общественном месте. Штраф за это составит 800 долларов.

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