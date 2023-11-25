Куда поехать в России на Новый год: ТОП-5 направлений

В России есть множество мест, где можно незабываемо встретить Новый год и провести праздничные каникулы. Какие регионы пользуются наибольшей популярностью среди туристов?

Новый год на носу, вместе с ним и праздничные каникулы. Для многих они могут стать хорошим поводом сменить обстановку и отправиться в путешествие по России. Портал URA.RU собрал список самых заманчивых направлений.

Алтай

Несмотря на то, что Алтай как туристическое направление пользуется огромной популярностью летом, в зимний период регион также способен похвастаться завораживающими пейзажами. Автопутешествие по Чуйскому тракту, по известнейшей трассе страны, соединяющей Россию и Монголию, подарит море эмоций и самых ярких впечатлений. Вдоль магистрали находится множество живописных мест.

После дороги можно отдохнуть в домике на берегу Катуни вблизи села Чемал. Также настоящее новогоднее настроение можно ощутить на Телецком озере, которое превращается зимой в гигантский каток.

Дагестан

Дагестан — колыбель гостеприимства и уникальных традиций. Богата и разнообразна и местная кухня: от лепешек чуду до ароматного хинкала и шашлыков.

Также рекомендуется к посещению дагестанский город Дербент, который расположен в 125 километрах от Махачкалы, ведь он является одним из самых старинных городов в мире.

Камчатка

Камчатка — это возможность встретить Новый год одними из первых в России и провести время незабываемо благодаря уникальным сезонным развлечениям. Путешествия на снегоходах к вулканам Горелому и Мутновскому, наполненные адреналином, позволят почувствовать всю мощь и величие природы этого далекого края.

Мурманская область

Северо-западный регион России дает шанс испытать настоящее арктическое приключение. Здесь важна готовность к непостоянству погоды и суровым условиям, но наградой будет возможность стать свидетелем северного сияния и начать год на берегу Северного Ледовитого океана.

Пермский край

Пермский край зимой превращается в настоящую сказку. Снежные пейзажи, Уральские горы и езда на снегоходах ждут тех, кто решится провести январские каникулы в этом краю.

Посещение Каменного города и Чусовой реки, прогулки среди заснеженных лесов и покорение уральских вершин подарят туристам незабываемые впечатления и чувство воссоединения с природой.

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