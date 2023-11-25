Роковая красотка: кто помимо Курниковой занимает особое место в сердце Иглесиаса

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 31 0

Певец Энрике Иглесиас очень любит и дорожит мамой-красоткой

Роковая красотка: кто помимо Курниковой занимает особое место в сердце Иглесиаса

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Farjon

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Для теннисистки Анны Курниковой примером для подражания является ее красивая и элегантная свекровь.

Испанский певец Энрике Иглесиас, который много лет находится в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой, талантом пошел в именитого отца, а красотой в маму, которую очень любит и превозносит.

www.globallookpress.com / IMAGO/DyD Fotografos

73-летняя Исабель Прейслер и сегодня считается роковой красавицей Испании, пишет портал 7Дней.ru.

Она была замужем три раза. Отмечается, что своего первого мужа — Хулио Иглесиаса Исабель влюбила в себя в 19 лет, когда решила стать журналисткой и взяла у него первое в своей карьере интервью. Тогда он еще был футболистом и только начинал путь артиста.

За восемь лет брака Прейслер родила троих детей: мальчиков Энрике, Хулио-младшего, дочь Шабели. После развода из-за измен мужа, она в очередной раз вышла замуж за маркиза де Гриньон, родив от него дочку.

И этот брак оказался недолговечным, третьим мужем Прейслер стал министр финансов Испании, в семье родилась девочка.

После смерти мужа в 64 года телеведущая вступила в отношения с лауреатом Нобелевской премии Марио Варгасом Льоса.

Неудивительно, что за жизнью журналистки следят с неменьшим интересом, чем за жизнью ее всемирно известного отпрыска. Сегодня мать певца выглядит очень молодо моложаво и по традиции элегантно.

Ранее 5-tv.ru писал, на каких языках семья Энрике Иглесиаса общается дома.

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