«На смеси трех»: на каких языках семья Энрике Иглесиаса общается дома

Исполнитель уже долгое время находится в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. Пара воспитывает троих детей.

Дети певца Энрике Иглесиаса и теннисистки Анны Курниковой учат сразу несколько языков. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Дома, по словам Энрике, семья общается на трех языках, среди которых есть и русский. Сам певец наш язык еще только изучает. Недавно исполнитель заявил, что считает его самым сложным. Но бросать его изучение он не планирует.

«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», — рассказывал в одном из интервью Иглесиас.

Известно, что младшую дочку звездная пара назвала русским именем. Дочку Машу возлюбленные часто называют Мэри, поскольку так им привычней. Это третий ребенок пары. В 2017-м них родились близнецы Николас и Люси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Энрике Иглесиас тайно женился на Анне Курниковой. Недавно родной брат испанского певца посетил шоу, в котором рассказал о жизни своих звездных родственников.