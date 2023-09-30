«На смеси трех»: на каких языках семья Энрике Иглесиаса общается дома

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 3 0

В семье певца Иглесиаса и теннисистки Курниковой общаются на нескольких языках

«На смеси трех»: на каких языках семья Энрике Иглесиаса общается дома

Фото: www.globallookpress.com / All Access

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Исполнитель уже долгое время находится в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. Пара воспитывает троих детей.

Дети певца Энрике Иглесиаса и теннисистки Анны Курниковой учат сразу несколько языков. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Дома, по словам Энрике, семья общается на трех языках, среди которых есть и русский. Сам певец наш язык еще только изучает. Недавно исполнитель заявил, что считает его самым сложным. Но бросать его изучение он не планирует.

«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», — рассказывал в одном из интервью Иглесиас.

Известно, что младшую дочку звездная пара назвала русским именем. Дочку Машу возлюбленные часто называют Мэри, поскольку так им привычней. Это третий ребенок пары. В 2017-м них родились близнецы Николас и Люси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Энрике Иглесиас тайно женился на Анне Курниковой. Недавно родной брат испанского певца посетил шоу, в котором рассказал о жизни своих звездных родственников.

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