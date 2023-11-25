«Лопнула!» — Кохно чуть не потеряла глаз из-за косметической процедуры

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 33 0

Блогер Мария Кохно могла лишиться глаза из-за нитевого лифтинга

Фото, видео: 5-tv.ru

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Экс-участница «Дома-2» испытала серьезные проблемы после нитевого лифтинга. Что произошло?

Блогер и бывавшая участница «Дома-2» Мария Кохно чуть не потеряла глаз после нитевого лифтинга. Об этом она рассказала сайту 5-tv.ru.

«Я сделала себе нитки, перед тем как лететь в Мексику, у меня лопнула нитка в глаз. И там никто ничего вытащить мне не смог. Если вы идете максимально оттягивайте момент инъекционных процедур. Потому что лицо уже привыкает к ботоксу. И потом оно еще требует ботокс. Конечно, это плохо», — сказала блогер.

Это история произошла три года назад. В Мексике Кохно была на съемках вместе с мамой. Блогер вспомнила, что чувствовала себя как в бреду. Ее температура была под 40.

«Я понимаю, что ничего не могу сделать. У меня как шарик. И я боялась просто, что там еще миллиметр и она в глаз бы попала», — сказала бывшая участница «Дома-2».

Вытащили ей нитку только после того, как она прилетела в Россию. Сделать это получилось с большим трудом. Врачам пришлось разрезать область под ее глазом. Сейчас на этом месте остался малозаметный шрам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Кохно выступила против диет.

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