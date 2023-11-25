Мария Кохно выступила против диет: «Я болела анорексией, вес был 26 килограммов»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 20 0

Блогер Мария Кохно выступает против диет после анорексии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Экс-участница «Дома-2» заявила, что давно выбросила весы и перестала стремиться к глянцевым идеалам красоты после того, как чуть не умерла из-за них.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Мария Кохно заявила, что никому не посоветует худеть или следовать чьему-то рецепту стройности. А все потому что когда-то сама стала жертвой слепого стремления к идеалу. По словам звезды, она еле выкарабкалась, смогла победить болезнь и полностью изменила свои взгляды относительно женской красоты. Здоровья и жизни она не стоит.

«Я сама болела анорексией, я пережила клиническую смерть, мой вес был 26 килограммов. Сейчас я помогаю девочкам по всему миру, которые болеют анорексией и булимией. Поэтому я не могу пропагандировать худобу, да и самая сейчас, собственно говоря, набрала вес», — сказала Кохно корреспонденту 5-tv.ru на международной премии TOP BEAUTY MASTERS.

Блогер запомнилась зрителям «Дома-2» девушкой с непростым характером. Она демонстрировала одаренность, играя на скрипке, говорила об образовании в консерватории. Но при этом часто скандалила с другими участниками и попадалась на обмане. Например, на бессмысленной лжи о разводе родителей и симпатии к ведущему Владу Кадони. По факту никто не расставался, а сама Мария встречалась с мужем за периметром.

Проблемы с весом подтверждает множество фотографий истощенной Кохно, как и озабоченность внешностью — девушка не раз меняла форму губ и черты лица. Но теперь, по собственным словам, она живет по другим принципам. После ухода с проекта «Дом-2» она взялась пропагандировать здоровое отношение к своему телу.

«Я говорю девочкам, чтобы они не парились. Весы я выкинула давно из дома. По возможности — правильное питание и спорт, но изнурять себя диетами не стоит, потому что последствия потом катастрофические для организма, просто катастрофические. Девочки умирают многие», — заключила Кохно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мировых знаменитостях, переживших расстройства пищевого поведения.

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