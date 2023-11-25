Эсминец ВМС США USS Hopper оказался в водах Китая: чем все закончилось

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Китайские корабли вытеснили эсминец ВМС США из территориальных вод

Эсминец ВМС США USS Hopper оказался в водах Китая: чем все закончилось

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Недальновидные действия американских моряков могли привести к резкому обострению отношений между США и Китаем.

Американский эсминец USS Hopper зашел в территориальные воды КНР, передает телеканал CGTN со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Китайский флот незамедлительно приступил к действиям.

«Китайские военные вытеснили американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море», — говорится в сообщении.

Флот КНР отследил эсминец ВМС США, а затем сопроводил американский корабль за пределы региона, следует из заявления старшего полковника Южного боевого командования НОАК Тянь Цзюньли.

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Китай неоднократно сообщал о том, что военные суда США нарушают границы территориальных вод страны, тем самым попирая международное право. Штаты же в ответ заявляют, что их корабли будут ходить везде, где это разрешает международное право.

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