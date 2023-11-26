У Земли появился новый спутник: как прошел пуск ракеты «Союз» с космодрома «Плесецк»

Ракета-носитель доставила на орбиту военный спутник.

С космодрома «Плесецк» был произведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником на борту. Эффектное видео запуска опубликовало Министерство обороны РФ.

Пуск состоялся 25 ноября в 23:58. По данным оборонного ведомства, старт прошел согласно штатному расписанию. Сообщается, что космический аппарат выведен на целевую орбиту. Управление спутником передано наземными средствами ВКС.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении Минобороны.

Также известно, что данные спутника внесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. В настоящий момент специалисты уже обрабатывают данные о новом спутнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве проходит эксперимент по имитации полета на Луну.