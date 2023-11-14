Год взаперти: эксперимент по имитации полета на Луну стартовал в Москве

В Москве стартовал уникальный эксперимент, который моделирует полет на Луну. В команде шесть отважных добровольцев — двое мужчин и четыре женщины.

Они проведут целый год в полной изоляции в специальном модуле. Как их провожали, расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Такая у команды судьба — последние минуты перед экспериментом они проводят среди журналистов. Родственникам отведено место на втором этаже — так положено.

Шутка ли — год предстоит провести взаперти экспериментального модуля. На исход все повлиять может: и состояние здоровья, и психологический фон. Вот, кстати, из шести членов экипажа четверо — женщины.

«У нас, нужно подчеркнуть, очень творческая группа. Практически все в той или иной степени обладают различными навыками, творческими способностями и так далее. Уверен, что к сложным ситуациям мы будем подходить также творчески. С любовью, с уважением друг к другу», — рассказывает командир экипажа Юрий Чеботарев.

Изначально, говорят, было поровну мужчин и женщин. Но желающие запереться от внешнего мира на год прошли жесткий отбор.

Вот один и самых сложных моментов — претендентов высадили в Подмосковье в холод, без нужной экипировки и еды. Задача была — выжить, ее выполнили с успехом.

Потом часть отсеялась по семейным обстоятельствам. У оставшихся шести членов экипажа внутри тоже будут сложности.

О них не говорят заранее. Например, внезапная нештатная ситуация может лишить их сна на пару дней.

«Устраивается депривация сна, то есть лишение сна. Когда люди должны двое суток работать», — объясняет директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Совсем перед трудным выбором команду ставить не будут: не придется, например, решать, кем пожертвовать ради спасения остальных. Но сложностей будет достаточно — на лицах, прежде чем зайти, у участников эксперимента видна явная озабоченность.

Последние секунды перед изоляцией. Сейчас экипаж зайдет в эту дверь и выйдет наружу только через год.

Цель эксперимента: не только выдержать год взаперти, но еще и высадиться на Луну. Вместо нее — вот этот шатер сверху.

Это один из череды масштабных экспериментов «Роскосмоса» и Института медико-биологических проблем. Был, например Mars-500.

Но в этот раз задача вполне прикладная: на основе данных потом будут готовить реальный полет. Луна — одна из целей, и Россия давно заявляет о готовности высадиться на нее.

Этот эксперимент устроен по тому же принципу, что проходят космические полеты. Совместное фото, видимо, — тоже результат численного превосходства женщин.

Впрочем, если что-то пойдет не так, искусственный интеллект определит это по лицу. Программа следит за мимикой.

«Человек говорит „хорошо“, а глаза не могут лгать. И компьютерная программа, которая сейчас разрабатывается, позволит это установить», — добавляет исполнительный директор эксперимента Сергей Пономарев.

Но за 365 дней им будет, чем заняться. На борту, кроме холодильника и стиральной машины, еще и лаборатории для экспериментов — каждый день расписан.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Роскосмосе» назвали вероятную причину крушения «Луны-25».