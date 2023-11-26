Обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Туле: есть пострадавшие

Ведомственным органам удалось пресечь очередную попытку террористической атаки.

Ведомственные органы сбили два украинских беспилотника в небе над Тульской областью в ночь 26 ноября. Предотвратить очередную попытку террористической атаки со стороны ВСУ удалось с помощью ПВО. Один из подбитых беспилотников врезался в жилой дом: пострадал один человек, сообщает правительство региона.

По предварительной информации ведомства, удалось обойтись без серьезного ущерба. После падения дрона стекло сразу из трех окон разбилось и вылетело на улицу. Один из жильцов получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь.

Как отметил первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, глава региона потребовал организовать оперативное реагирование. Сейчас на месте трудятся все ответственные ведомства. Часть людей из дома временно эвакуировано, на определенный срок владельцев квартир разместили в гостиничных номерах. Взрывных веществ на месте случившегося не обнаружили.

«Незамедлительно прибыли кареты скорой экстренной помощи. К счастью, обошлось без жертв. У пострадавшего ранение стопы: оно несерьезное, жизни и здоровью человека не угрожает. Взрывотехники свою работу на данный момент выполнили: дополнительной опасности не обнаружено. Сейчас работают следователи. После всех необходимых процессуальных мер люди смогут вернуться в свои квартиры. Всем пострадавшим регион поможет с восстановлением жилья», — прояснил ситуацию Миляев в беседе с корреспондентом «Известий».

Ранее 5-tv.ru писал, что силы оперативного реагирования отразили атаку нескольких беспилотников на Москву.