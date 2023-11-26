Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву
Беспилотники были перехвачены и уничтожены еще на подлете к городу.
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
В ночь с 25 на 26 ноября была предпринята попытка массовой атаки беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — сообщил мэр Москвы в Telegram-канале.
Столичный градоначальник отметил, что по предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет.
Сергей Собянин добавил, что на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.
По данным Минобороны РФ, средствами ПВО уничтожены 11 беспилотников.
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