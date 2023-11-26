Очередная провокация: попытка сравнения «голодомора» с СВО от США привела РФ в ярость
Посольство РФ: сравнение «голодомора» с СВО — попытка демонизировать Россию
Фото: SHAWN THEW / EPA / TASS
Попытки скомпрометировать российское правительство лживыми и неподтвержденными сведениями портит репутацию американских властей, считают в посольстве.
Посольство России в США назвало нелепыми попытки сравнить «голодомор» с СВО. Так в официальном ведомстве отреагировали на заявления Джо Байдена, который назвал голод на Украине в 1930-х результатом «бесчеловечной политики советского режима» и сравнил его с текущими событиями в стране.
По словам официального представительства РФ за рубежом, американское правительство, предпринимающее очередную попытку подорвать репутацию Москвы в публичном поле, выглядит максимально нелепо, поскольку вместо поставленных целей буквально «стреляет себе в ногу». В России очередной выпад Штатов сочли «попыткой демонизировать» оппонента, о чем прямо заявили в официальном комментарии.
«Нелепым выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с проведением специальной военной операции. Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию», — гласит заявление дипмиссии в соцсетях.
В российском посольстве подчеркнули, что США намеренно раскручивают тему голодомора, чтобы подогреть интерес к украинскому конфликту и «выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды». Полученные деньги, уверены дипломаты, американцы в очередной раз направят на покупку и поставки оружия Киеву, чтобы «раскрутить спираль конфликта».
В довершение в ведомстве подчеркнули: глобальная нехватка пищи, вызванная в том числе неурожаем, создала гуманитарную катастрофу во всем СССР в начале 1930-х. Эта трагедия затронула не только российский народ, но и ряд других этносов, входящих на тот момент в состав государства. Одними из тех, кто пострадал тогда, стали и украинцы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в крахе США.
- 26 нояб
- Противник еще сопротивляется: что происходит на южнодонецком направлении в зоне СВО
- 26 нояб
- «Их выцеливали». В Москве похоронили военкора Бориса Максудова
- 26 нояб
- Из-за чего Киев рискует лишиться ключевого союзника и истребителей F-16?
- 26 нояб
- Украина готовится к обороне, Россия наращивает военную мощь: что изменилось в зоне СВО
- 26 нояб
- Гоша Куценко объяснил, почему пропал с телевидения и как относится к СВО
- 26 нояб
- Хоть шаром покати: западные страны уже физически не могут поддерживать Украину
- 25 нояб
- Украинский политик признался, что Киев ждет разрешения Запада на переговоры с РФ
- 25 нояб
- Класс превосходства: в США обеспокоены масштабом выпуска ракет для «Искандеров»
- 25 нояб
- Невосполнимая потеря: в Москве простились с погибшим военкором Максудовым
- 25 нояб
- «Бабушка» всегда рядом: как пенсионерка из Кузбасса помогает российским бойцам
Читайте также
86%
0.69 96.92
0.69
Нашли ошибку?