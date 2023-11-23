Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад 

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Трамп: из-за политики Байдена США скатились в ад

Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад 

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента США 2024

Кандидат в президенты Штатов вновь прошелся по нынешнему главе государства. Что сказал бизнесмен?

Из-за политики президента США Джо Байдена Штаты скатываются в ад. Такое мнение выразил бывший (возможно даже будущий) лидер страны Дональд Трамп.

Его слова были приурочены ко Дню благодарения. В своей социальной сети Truth Social кандидат в президенты поздравил американцев с праздником. Но и не забыл задеть своего политического конкурента Байдена, а также «левых радикальных безумцев, коммунистов, фашистов, марксистов, демократов и RINOS (республиканцы, чья политика не отличается от демократов — прим. ред.)». По словам Трампа, все эти люди собираются разрушить США.

«Поздравляю с Днем благодарения всех, включая <…> нечестивого Джо Байдена, который вооружил свой „департамент несправедливости“ против своего политического оппонента и позволил нашей стране попасть в ад», — написал Трамп.

Также политик пообещал выиграть на президентских выборах в 2024 году и вернуть Америке былое величие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в США допустил к выборам Трампа, причастного к штурму Капитолия.

Тема:
Выборы президента США 2024
19 нояб
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
18 нояб
Убедил: суд в США допустил к выборам Трампа, причастного к штурму Капитолия
13 нояб
Минус один: сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из президентской гонки в США
12 нояб
«Затравленно молчала»: Пушков оценил унижение кандидатки в президенты США Хейли
7 нояб
Трамп отверг предложение об официальном визите к Зеленскому: грядет скандал?
30 окт
Как с хромой утки вода: в чем Джо Байден снова провинился перед американцами
29 окт
«Сейчас не мое время»: экс-заместитель Трампа Пенс выбыл из президентской гонки в США
24 окт
Больше не полковник: что стоит за словами Трампа о краже Россией чертежей ракет у США
23 окт
«Смертельная ловушка»: Трамп назвал самую опасную столицу в мире
16 окт
«Представьте, что будет»: Байден рассказал о планах на второй срок президентства
-8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.12
-0.04 96.23
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
На пороге новой реальности: как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея
23:09
Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад 
22:52
Будто гладите кошку: как правильно управлять машиной в снегопад
22:37
«Свела с ума Америку»: Лель объяснила мировую популярность песни «Мой мармеладный»
22:24
«Мы были массовкой»: бывшая недовольная пациентка о скандале с Хайдаровым и Славой
22:11
Похудевшая Мария Погребняк отказалась от сна и еды: все ради фигуры?

Сейчас читают

Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
«Не советую»: куда вложить деньги и не потерять все сбережения
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд