Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад 

Кандидат в президенты Штатов вновь прошелся по нынешнему главе государства. Что сказал бизнесмен?

Из-за политики президента США Джо Байдена Штаты скатываются в ад. Такое мнение выразил бывший (возможно даже будущий) лидер страны Дональд Трамп.

Его слова были приурочены ко Дню благодарения. В своей социальной сети Truth Social кандидат в президенты поздравил американцев с праздником. Но и не забыл задеть своего политического конкурента Байдена, а также «левых радикальных безумцев, коммунистов, фашистов, марксистов, демократов и RINOS (республиканцы, чья политика не отличается от демократов — прим. ред.)». По словам Трампа, все эти люди собираются разрушить США.

«Поздравляю с Днем благодарения всех, включая <…> нечестивого Джо Байдена, который вооружил свой „департамент несправедливости“ против своего политического оппонента и позволил нашей стране попасть в ад», — написал Трамп.

Также политик пообещал выиграть на президентских выборах в 2024 году и вернуть Америке былое величие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в США допустил к выборам Трампа, причастного к штурму Капитолия.