Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад 

Трамп: из-за политики Байдена США скатились в ад
Фото: Reuters / LEAH MILLIS
Кандидат в президенты Штатов вновь прошелся по нынешнему главе государства. Что сказал бизнесмен?
Из-за политики президента США Джо Байдена Штаты скатываются в ад. Такое мнение выразил бывший (возможно даже будущий) лидер страны Дональд Трамп.
Его слова были приурочены ко Дню благодарения. В своей социальной сети Truth Social кандидат в президенты поздравил американцев с праздником. Но и не забыл задеть своего политического конкурента Байдена, а также «левых радикальных безумцев, коммунистов, фашистов, марксистов, демократов и RINOS (республиканцы, чья политика не отличается от демократов — прим. ред.)». По словам Трампа, все эти люди собираются разрушить США.
«Поздравляю с Днем благодарения всех, включая <…> нечестивого Джо Байдена, который вооружил свой „департамент несправедливости“ против своего политического оппонента и позволил нашей стране попасть в ад», — написал Трамп.
Также политик пообещал выиграть на президентских выборах в 2024 году и вернуть Америке былое величие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в США допустил к выборам Трампа, причастного к штурму Капитолия.
- 19 нояб
- Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
- 18 нояб
- Убедил: суд в США допустил к выборам Трампа, причастного к штурму Капитолия
- 13 нояб
- Минус один: сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из президентской гонки в США
- 12 нояб
- «Затравленно молчала»: Пушков оценил унижение кандидатки в президенты США Хейли
- 7 нояб
- Трамп отверг предложение об официальном визите к Зеленскому: грядет скандал?
- 30 окт
- Как с хромой утки вода: в чем Джо Байден снова провинился перед американцами
- 29 окт
- «Сейчас не мое время»: экс-заместитель Трампа Пенс выбыл из президентской гонки в США
- 24 окт
- Больше не полковник: что стоит за словами Трампа о краже Россией чертежей ракет у США
- 23 окт
- «Смертельная ловушка»: Трамп назвал самую опасную столицу в мире
- 16 окт
- «Представьте, что будет»: Байден рассказал о планах на второй срок президентства
Читайте также
73%
-0.04 96.23
0.08
Нашли ошибку?