Крупный пожар в Москве произошел на Мосфильмовской улице

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

На данный момент известно, что причиной стало возгорание электропроводки.

Крупный пожар в Москве произошел на Мосфильмовской улице

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Крупный пожар в Москве произошел на Мосфильмовской улице в районе дома 43/40. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Дептранса.

На данный момент известно, что причиной стало возгорание электропроводки. Экстренные службы столицы работают на месте пожара. Информация о пострадавших в данный момент уточняется, как и все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места пожара на подстанции «Чагино».

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