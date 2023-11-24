Дым столбом: кадры с места пожара на подстанции «Чагино»

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 51 0

Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В МЧС уточнили, что возгорание в трансформаторе не влияет на функционирование системы энергоснабжения города.

В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры с места возгорания на подстанции «Чагино» на юге-востоке в Москвы. На опубликованных видео можно увидеть, как дым буквально захватывает территорию вокруг постройки. Густой смрад валит из крыши подстанции: можно заметить, как из открытой части постройки вырывается огонь. Проезд на территорию учреждения закрыт и охраняется.

По информации источника, на месте работают экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечено 70 человек и 20 единиц техники. Предварительно известно, что на промышленном предприятии вспыхнули 120 литров топлива, горит трансформатор. Площадь пожара составляет около 200 «квадратов». В МЧС уточнили, что возгорание в трансформаторе не влияет на функционирование системы энергоснабжения города.

Экстренные службы продолжают работу на месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что площадь пожара в ТЦ Улан-Удэ выросла до 22 тысяч «квадратов».

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Дым столбом: кадры с места пожара на подстанции «Чагино»

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