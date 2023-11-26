«Теперь полный комплект»: многодетная Джугелия впервые о переменах после рождения дочери

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 236 0

Появление дочери помогает Лауре Джугелия отдохнуть душой и телом

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Малышка появилась на свет аккурат в день рождения звездной матери.

В предпоследний день мая 2018 года основательница портала Peopletalk Лаура Джугелия впервые стала мамой прекрасного мальчика Аарона. Уже спустя два года журналист родила на свет младшего сына Илая. Но самым большим подарком судьбы для знаменитости и ее супруга стало появление дочери: малышка выбрала для появления на свет важную дату — день рождения мамы.

На премьере фильма «Кентервильское привидение» в беседе с 5-tv.ru телеведущая впервые раскрыла, как изменилась ее жизнь с появлением младшей наследницы. Девочку многодетная мама и ее муж-предприниматель решили назвать Михаль, по аналогии с российской Машенькой.

Как уверила сама Джугелия, рождение дочери помогло ей почувствовать себя по новому. Вместе с малышкой в дом пришла новая энергия. Появление малышки помогло Лауре исполнить ее самую давнюю мечту.

«Я в каком-то счастье бесконечном нахожусь, потому что дочка просто чудесная. Это другая энергия совершенно, не мальчиковая. Я пацанов своих обожаю, но все равно. Она намного спокойнее, мой маленький антидепрессант. Ты приходишь домой с работы очень уставший, и когда ты ее видишь — вся усталость вообще проходит. Она очень нежная, очень сладкая, я очень счастлива, что Боженька подарил нам такое большое чудо и такое большое счастье. У нас теперь полный комплект — два мальчика и дочка», — с улыбкой похвасталась она.

Старшие братья, по признанию многодетной мамы, встретили крошечную сестренку с трепетом и восторгом, но помогать с воспитанием пока не спешат — осторожничают.

«Мне повезло, у меня есть опыт старших, которые просыпались каждые полчаса. Это был самый сложный период в нашей жизни. Дочка совершенно другая: она просыпается максимум на полчаса, во сне ест, а потом спит дальше. Я впервые наслаждаюсь! Мы с подружками обсуждаем эту тему, и я говорю, что, наверное, вот она, награда, приз в лице дочки», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал, как Джугелия стала мамой в третий раз.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:01
Есть ли у Польши смелость? Мэр Львова надерзил западным партнерам
13:56
Песков объяснил, почему в Киеве «режим», а не власти
13:45
«Теперь полный комплект»: многодетная Джугелия впервые о переменах после рождения дочери
13:29
48-й день конфликта: на Ближнем Востоке взята пауза в боевых действиях
13:13
Попытки Киева блокировать контакты Крыма с миром провалились
12:57
«Легенда отечественного телевидения»: Путин поздравил Анну Шатилову с 85-летием

Сейчас читают

Лидер группы «Рондо» Александр Иванов о песнях на века: «Пропущены через сердце»
Дмитрий «Пухляш» Красилов представил публике новый трек «Астролог» и свою маму
«Жизнь непростая»: Клара Новикова вышла на сцену в Москве после долгого отсутствия
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд