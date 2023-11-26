«Теперь полный комплект»: многодетная Джугелия впервые о переменах после рождения дочери

Малышка появилась на свет аккурат в день рождения звездной матери.

В предпоследний день мая 2018 года основательница портала Peopletalk Лаура Джугелия впервые стала мамой прекрасного мальчика Аарона. Уже спустя два года журналист родила на свет младшего сына Илая. Но самым большим подарком судьбы для знаменитости и ее супруга стало появление дочери: малышка выбрала для появления на свет важную дату — день рождения мамы.

На премьере фильма «Кентервильское привидение» в беседе с 5-tv.ru телеведущая впервые раскрыла, как изменилась ее жизнь с появлением младшей наследницы. Девочку многодетная мама и ее муж-предприниматель решили назвать Михаль, по аналогии с российской Машенькой.

Как уверила сама Джугелия, рождение дочери помогло ей почувствовать себя по новому. Вместе с малышкой в дом пришла новая энергия. Появление малышки помогло Лауре исполнить ее самую давнюю мечту.

«Я в каком-то счастье бесконечном нахожусь, потому что дочка просто чудесная. Это другая энергия совершенно, не мальчиковая. Я пацанов своих обожаю, но все равно. Она намного спокойнее, мой маленький антидепрессант. Ты приходишь домой с работы очень уставший, и когда ты ее видишь — вся усталость вообще проходит. Она очень нежная, очень сладкая, я очень счастлива, что Боженька подарил нам такое большое чудо и такое большое счастье. У нас теперь полный комплект — два мальчика и дочка», — с улыбкой похвасталась она.

Старшие братья, по признанию многодетной мамы, встретили крошечную сестренку с трепетом и восторгом, но помогать с воспитанием пока не спешат — осторожничают.

«Мне повезло, у меня есть опыт старших, которые просыпались каждые полчаса. Это был самый сложный период в нашей жизни. Дочка совершенно другая: она просыпается максимум на полчаса, во сне ест, а потом спит дальше. Я впервые наслаждаюсь! Мы с подружками обсуждаем эту тему, и я говорю, что, наверное, вот она, награда, приз в лице дочки», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал, как Джугелия стала мамой в третий раз.