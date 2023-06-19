Журналистка Лаура Джугелия в свой день рождения третий раз стала мамой

Журналистка Лаура Джугелия 18 июня отмечает свой день рождения. В этот раз судьба преподнесла ей очень значимый подарок на день рождения: в этот же день на свет появилась дочь журналистки. Об этом Лаура Джугелия рассказала в своем личном блоге. Она опубликовала фотографию с мужем и с долгожданной дочерью.

У журналистки уже есть два сына, но сегодня в ее семье появилась дочь. Фанаты и другие знаменитости не остались в стороне и поздравили ее с рождением третьего ребенка.

«Ура! Поздравляю мамочку и папочку!» — написала телеведущая Ольга Орлова.

«Боже! Любимая, с днем рождения! Малышке счастья бесконечного», — поздравила журналистку певица Ольга Бузова.

«Ура! Поздравляем», — написала фигуристка Евгения Медведева.

«Поздравляю!» — написала бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Равшана Куркова родила дочь.