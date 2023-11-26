Артистка вынуждена улететь в Санкт-Петербург. Накануне ряд СМИ сообщил о том, что у нее серьезные проблемы с сердцем. Что же с ней происходит?

В СМИ распространилась информация, что артистка Марина Хлебникова испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Говорят, что у певицы выявили аритмию и ишемическую болезнь. И сейчас она находится на постоянном наблюдении у кардиолога. Ее концертный директор Данила Прайс рассказал сайту 5-tv.ru, в каком артистка сейчас состоянии.

Отреагировал помощник звезды на эти слухи с удивлением. Ведь прямо сейчас они вместе находятся в аэропорту. Он и Хлебникова собираются лететь на концерт в Санкт-Петербург.

«Марина сегодня выступает вечером в Петербурге, и мы прямо сейчас находимся в аэропорту и летим. Ну, как бы? Я не знаю просто откуда это?» — заявил Прайс.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал о судьбе Марины Хлебниковой. Певица — пример человека, способного жить вопреки, всем ветрам назло. Ее судьба могла бы стать основой для суровой драмы.

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