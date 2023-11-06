Жить, несмотря на болезни, суицид мужа и пожар: судьба Марины Хлебниковой

На долю певицы выпало много испытаний, но каждый раз воля к жизни оказывалась сильнее. 6 ноября артистке исполнилось 58 лет.

Певица Марина Хлебникова — пример человека, способного жить вопреки, всем ветрам назло. Ее судьба могла бы стать основой для суровой драмы. Но испытания не погубили в ней жажду жизни, несмотря ни на что артистка выкарабкалась из очередной ловушки рока и сегодня отмечает 58-й день рождения.

Карьера большой артистки началась благодаря знакомству с Бари Алибасовым, который пригласил ее в коллективы «Интеграл» и «На-На». Когда исполнительница решила заняться сольной карьерой, продюсер ее поддержал, вместе с ней от него ушел музыкант Антон Логинов. Именно в этом дуэте родилась песня «Чашка кофею», а потом и большая любовь. Через десять лет пара распалась, и Хлебникова вышла за бизнесмена Михаила Майданича.

С бывшим певица сохранила близкие отношения. Он всегда был рядом, поздравлял с рождением дочери Доминики. После поддерживал при разводе и дружил с новым возлюбленным. Когда Логинов потерял родителей, Хлебникова поняла, что должна быть рядом, ее мужчина все понял и не стал мешать воссоединению. Следующие несколько лет были непростыми: артистка тяжело болела, верный спутник буквально носил ее на руках. Когда беда отступила, они внезапно поменялись местами. Логинов перенес три инсульта. Восстановиться не смог и впал в депрессию. В 2018-м исполнительница нашла его без признаков жизни в ее квартире, в предсмертной записке мужчина просил избранницу ни в чем себя не винить.

Уставшую от горя, похудевшую и несчастную звезду за изменившийся внешний вид стали обвинять в алкоголизме, сплетни подогревали коллеги по шоу-бизнесу. Хлебникова терпела пересуды, но однажды все же рассказала, что причиной перемен стала болезнь и связанные с ней операции. Переживая одну беду за другой, певица не оставляла творчество, записывала песни и выходила на сцену.

Ночью 18 ноября 2021 года стало известно, что в доме звезды разгорелся пожар. С тяжелейшими ожогами ее доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В госпитале знаменитость провела месяц. Вопреки слухам, ее лицо не было изуродовано шрамами, хотя ей пришлось провести операцию по пересадке кожи на ноге. Артистка отрицала, что уснула выпившая с сигаретой в руках. По ее версии, дело было в испорченной проводке.

Минувшей весной Хлебникова похоронила отца. Представители певицы, общаясь с прессой, подчеркивали, что, как и всегда, пережить горе ей помогает музыка. Фанаты верят, что однажды черная полоса сменится белой, и они увидят на сцене свою героиню.

Ранее, писал 5-tv.ru, Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара.