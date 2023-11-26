Победа в тяжелой борьбе: ученые выявили ранний признак болезни Альцгеймера

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 19 0

Sciencealert: сокращение гиппокампа может говорить о болезни Альцгеймера

Победа в тяжелой борьбе: ученые выявили ранний признак болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

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Установленный симптом также связан с болезнью Кушинга, депрессией, ПТСР и тревожностью.

Американские ученые установили признак, который может свидетельствовать о высоком риске развития болезни Альцгеймера. Это сокращение гиппокампа — области мозга, ответственной за память, эмоции и ориентацию в пространстве. Об этом пишет издание Sciencealert.

Исследователи Калифорнийского университета доказали, что почти у всех людей гиппокамп с годами в небольшом объеме уменьшается. Однако при некоторых болезнях этот процесс ускоряется.

По информации ученых, указанный симптом часто наблюдается на ранней стадии у пациентов с болезнью Альцгеймера и предшествует ухудшению когнитивных функций. При этом, согласно итогам исследования, в мозге человека может не оказаться патологических скоплений белка, которые являются ярким признаком недуга.

Кроме того, сообщается, что чрезмерное уменьшение гиппокампа обнаружили у пациентов с болезнью Кушинга, депрессией, ПТСР и тревожностью.

Ранее 5-tv.ru перечислил методы борьбы с болезнью Альцгеймера.

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